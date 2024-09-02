Названа самая опасная улица в Москве для водителей

В Москве сменилась самая аварийная улица внутри МКАД — вместо Ленинского проспекта в 2024 году ДТП чаще всего происходило на Варшавском шоссе. Об этом говорится в исследовании компании «АльфаСтрахование», которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Изменения в движении затронули Варшавское шоссе, где в первом полугодии текущего года и произошло более 2% от общего количества аварий. В целом в городе продолжается масштабная программа реконструкции развязок на МКАД, что также сказалось на показателях аварийности на основных трассах», — рассказали эксперты.

Примечательно, что в прошлом году Варшавское шоссе даже не входило в топ самых аварийных улиц столицы. В 2024-м в рейтинг также попали Дмитровское и Ленинградское шоссе, Ленинский и Ленинградский проспекты.

Отмечается, что в сравнении с прошлым годом число ДТП снизилось на Проспекте Мира, Профсоюзной улице, Кутузовском проспекте.

До этого в России самой аварийной маркой такси страховщики признали Datsun. Также в антирейтинг попали Toyota, Hyundai, Kia и Renault. Отмечается, что в 2022 году его возглавлял бренд Haval.

Страховщики добавили, что самыми популярными автомобилями в таксопарках в прошлом году стали Kia (с долей 22%), Hyundai (17%) и Lada (10%). За ними идут Volkswagen (10%) и Skoda (9%). Также в топ все больше проникают китайские марки — например, Chery (3%), JAC (2%) и Exeed (2%).

Ранее появилось видео с взлетевшим на МКАД авто из каршеринга.