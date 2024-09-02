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Китайские производители электромобилей в августе увеличили поставки

Nio, Li Auto, XPeng и BYD в августе увеличили поставки электромобилей

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BYD

Китайские производители электромобилей, в числе которых Nio, Li Auto, XPeng и BYD, в августе увеличили поставки. Об этом сообщает «Интерфакс».

В компании Nio сообщили, что производитель на 4% повысила показатель за август прошлого года, отгрузив 20,176 тыс. автомобилей. Li Auto сообщила, что в прошлом месяце отправила покупателям 48,122 тыс. электромобилей (рост на 38%). Компания XPeng отчиталась, что в августе поставила 14,036 тыс. машин (повышение примерно на 1%).

Совокупные поставки трех компаний за август составили 82,334 тыс. электромобилей, что более чем на 20% больше показателей за аналогичный период 2023 года.

Кроме этого, на 35% до 370,084 тыс. автомобилей выросли поставки BYD.

До этого стало известно, что компания Chery летом 2024 года выведет на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна.

Первым автомобилем, который появится у дилеров, станет седан Exlantix ES. Он будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт.ч. Запас хода на одной зарядке составляет 530 км.

Ранее была названа дата презентации роботакси от Tesla.

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