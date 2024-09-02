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В Кирове автобус разбил всмятку десять автомобилей

Автобус в Кирове разбил всмятку десять машин, пострадали трое

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Госавтоинспекция Кировской области/VK

В Кирове автобус протаранил десять автомобилей и врезался в дерево, сообщается в паблике «Госавтоинспекция Кировской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В 11 часов 30 минут на ул. Павла Корчагина у д. 248 а г. Кирова мужчина, водитель автобуса ЛиАЗ, совершил наезд на десять припаркованых автомобилей с последующим наездом на дерево», — отмечается в сообщении.

В аварии получили травмы водитель и два пассажира автобуса, ГАИ выясняет все обстоятельства ДТП. На фото с последствиями аварии, опубликованных Telegram-каналом «Город Киров», видно, что от удара у припаркованных легковых автомобилей сильно повреждены кузова, на обочине образовался завал минимум из пяти машин.

Ранее стало известно, что полиция задержала подозреваемого в избиении таксиста в Люберцах.

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