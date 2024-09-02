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Audi рассекретила кроссовер Q5 третьего поколения

Audi представила новое поколение кроссовера Q5

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Audi

Audi представила кроссовер Q5 нового поколения. Автомобиль стал первым кроссовером, построенным на новой платформе PPC и снабжен частично электрифицированными двигателями внутреннего сгорания, сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

В новом поколении автомобиль получил внешний дизайн, получивший эволюционное развитие, а также радикально переработанный интерьер. Радиаторная решетка кроссовера отличается рисунком из крупных элементов, напоминающих звенья цепи. Изменен рисунок головной оптики, а задние фонари соединены световой полосой.

На передней панели размещены три дисплея, установленные под разным углом. Такой интерьер ранее получила модель A5. На начальном этапе Q5 получит в Европе три двигателя с 48-вольтовой бортовой системой и стартер-генератором, обеспечивающим прибавку мощности в 24 л.с. Для кроссовера доступен бензиновый турбомотор 2.0 TFSI мощностью 204 л.с., дизель 2.0 той же мощности и бензиновый V6 на 306 л.с., который полагается версии SQ5. Для кроссовера предусмотрена роботизированная трансмиссия и полный привод.

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