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Россиян предупредили о подорожании ОСАГО на 30%

Mash: в России допускают рост стоимости ОСАГО на 30% из-за цен на запчасти

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.

«Возьмем типичного владельца (старше 25 лет, за рулем он больше двух лет) Kia Rio 2020 года выпуска с двигателем мощностью 122 л.с. Для него полис будет стоить 9,1–13,8 тыс. рублей, для аналогичного белоруса — примерно 3 тыс. в пересчете на российские деньги», — говорится в публикации Mash.

В НАС отметили, что в РФ можно получить компенсацию по ОСАГО до 500 тыс. рублей в случае нанесения вреда жизни и здоровью, тогда как в Белорусии сумма достигает €10 тыс. (около 1 млн российских рублей по курсу).

По данным канала, в России стоимость запчастей занижают в три раза — например, передние бамперы для Solaris стоят минимум 9 тыс. рублей, а по ОСАГО они оценивается всего в 5,6 тыс. рублей. В НАС предупредили, что из-за небольших выплат многие россияне предпочитают ездить без страховки. Эксперты считают, что в связи с подобными тенденциями система ОСАГО разрушится через три года, а сам полис подорожает на 30%.

До этого стало известно, что на бланке извещения о ДТП станут печатать QR-код для удаленного оформления аварии. С помощью кода можно будет перейти на «Госуслуги», где можно ознакомиться с порядком оформления аварии по европротоколу.

Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября.

Также сообщалось, что в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД.

Отрицательный тренд в оформлении аварий по ОСАГО без вызова ДПС в НЦ БДД связывают с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5%, по данным Росстата.

Ранее появилось видео, как таксист расстроился после ДТП с Rolls-Royce.

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