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Назван китайский кроссовер, который сильно подешевел в России

В России китайский кроссовер Exeed RX подешевел на 100 тыс. рублей в августе

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Exeed

В России во второй половине августа цены на машины изменили два автобренда. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты исследования сайта «Цена Авто».

С 16 по 31 августа в России подешевел популярный среди россиян китайский кроссовер Exeed RX — он потерял в цене 100 тыс. рублей. При этом в последний летний месяц подорожали автомобили марки Solaris. К примеру, Solaris HS в версиях с АКП стал стоить на 15-130 тыс. рублей дороже. Минимум на 30 тыс. рублей подняли ценник и на седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Кроме того, кроссовер Solaris HC прибавил в стоимости 98-113 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что китайская компания Exeed объявила старт продаж новой версии кроссовера Exeed RX под названием Flagship в России. Новинку продают в РФ от 5,3 млн рублей. Модель Exeed RX получила ряд значительных обновлений. Среди них: восьмиступенчатая коробка передач, которая работает в паре с двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. Также в дизайне экстерьера для модели стали доступны новые цвета.

Ранее один из первых универсалов ВАЗ выставили на продажу за 6 млн рублей.

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