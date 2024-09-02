Стали известны цены на китайские кроссоверы VGV в России

Китайские кроссоверы марки VGV будет продаваться в России по цене от 2,15 млн рублей, рассказали «Газете.Ru» в компании.

Это цена младшей модели VGV U70 Pro в пятиместном исполнении, с мотором 1.5 мощностью 143 л.с., шестиступенчатой МКП и тканевой обивкой салона. В версии Lifestyle с автоматической трансмиссией автомобиль будет продаваться за 2,4 млн рублей, в старшей версии Executive — за 2,6 млн рублей.

Предусмотрены и скидки при сдаче старого автомобиля в «трейд-ин». С их учетом цена U70 Pro начинается с 2,05 млн рублей.

Автомобиль VGV U75 Plus будет предлагаться в России в двух комплектациях. Он доступен только в семиместной компоновке. Начальная стоимость — 2,8 млн рублей (без учета скидки за «трейд-ин»). В версии Premium автомобиль обойдется в 3 млн рублей. В оснащение такого кроссовера входят панорамная крыша, спортивный обвес, встроенный видеорегистратор.

Автомобиль VGV U75 Plus оснащен двухлитровым мотором мощностью 199 л.с. и 8-ступенчатой АКП.

Марка VGV, производящая кроссоверы U70 Pro и U75 Plus, является дочерним предприятием известного китайского производителя грузовиков Sinotruk.

Ранее один из первых универсалов ВАЗ выставили на продажу за 6 млн рублей.