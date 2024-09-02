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Появилось видео, как таксист расстроился после ДТП с Rolls-Royce

На видео попал таксист, расстроившийся после аварии с Rolls-Royce

Очевидцы сняли на видео таксиста, который стал виновником аварии с Rolls-Royce и сильно расстроился. Ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах в Сети видно, что молодой человек, который был за рулем такси, стоит на улице и хватается руками за голову после ДТП. Судя по видео, инцидент произошел возле отеля «Арарат Парк Хаятт» в Москве. Пользователи соцсетей в комментариях сочувствуют таксисту, отмечая, что ОСАГО вряд ли покроет ущерб, полученный Rolls-Royce.

В августе стало известно, что пожилая пассажирка такси в Москве на протяжении минимум двух минут оскорбляла таксиста из-за пропущенного поворота.

На видео с регистратора, установленного в такси, видно, что женщина на переднем пассажирском сиденье начала нецензурно оскорблять водителя за то, что он поехал по показаниям навигатора, пропустив указанный ею поворот.

Водитель при этом продолжал ехать, не вступая в перепалку с пассажиркой. В конечном итоге пожилая женщина вышла из такси, не доехав до места назначения.

Ранее подмосковная полиция объявила в розыск дагестанца, избившего таксиста.

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