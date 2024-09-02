Один из первых универсалов ВАЗ выставили на продажу за 6 млн рублей

В России выставлен на продажу один из первых выпущенных ВАЗом универсалов ВАЗ-2102. За автомобиль, прошедший комплекс реставрационных работ, просят 6 млн рублей, сообщает Motor.ru.

Автомобиль выставлен на продажу в Новосибирске. Продавец утверждает, что машина собрана в первый день выпуска ВАЗ-2102 (производство второй модели «Жигулей» стартовало 21 сентября 1971 года) и имеет номер кузова из первых 50 экземпляров. Всего в 1971 году Волжский автозавод выпустил не более 300 универсалов.

По утверждению продавца, в ходе реставрации автомобиль получил новый двигатель 1971 года выпуска, который устанавливался на такие машины на конвейере. На начальном этапе на универсалы ВАЗ-2102 устанавливали двигатель объемом 1,2 литра и мощностью 64 л.с. Выставленный на продажу экземпляр окрашен в вишневый цвет, обивка салона — темно-красного цвета.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz снимет с производства модель EQS.