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В России изменили состав автомобильной аптечки

В РФ с 1 сентября вступили в силу новые требования к составу автоаптечки

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В России с первого дня осени изменились требования к комплектации автомобильной аптечки. Об этом сказано в соответствующем приказе министерства здравоохранения РФ.

Например, в список добавили спасательное покрывало. Но старые аптечки разрешат использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Кроме того, в аптечку теперь должна входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь и ножницы.

В сентябре российских водителей ждет целый ряд важных изменений в законодательстве. К примеру, автомобилистов станут строже наказывать за проезд «зайцем» по платным трассам, также им придется обновить состав аптечки. При этом у россиян появится больше шансов оспорить штрафы с дорожных камер. О том, что ждет водителей этой осенью, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о радикальных автоштрафах.

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