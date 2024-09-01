Водителям напомнили о новом штрафе‚ который вступилу в силу 1 сентября

В России в первый день осени вступил в силу закон, предусматривающий запрет на высадку инвалидов I группы из автобусов и трамваев за безбилетный проезд. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки в внесены в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях. В законе установлено наказание за принудительную высадку инвалида первой группы, который не может подтвердить оплату проезда — штраф в 5 тысяч рублей.

До этого в Госдуме предложили отменить штрафы за превышение скорости в приграничных регионах

В сентябре российских водителей ждет целый ряд важных изменений в законодательстве. К примеру, автомобилистов станут строже наказывать за проезд «зайцем» по платным трассам, также им придется обновить состав аптечки. При этом у россиян появится больше шансов оспорить штрафы с дорожных камер. О том, что ждет водителей этой осенью, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о радикальных автоштрафах.