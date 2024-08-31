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Девушка арендовала каршеринговый авто, разобранный злоумышленниками на запчасти

В Москве братья арендовали каршеринговую машину, чтобы разобрать ее на запчасти

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Москве братья арендовали каршеринговый кроссовер Haval Jolion, чтобы разобрать его на детали. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Рано утром мужчины пошли на дело — арендовали каршеринговый Haval Jolion, отогнали его на парковку на западе города и сняли с иномарки двери, стекла, багажник, автоэлектронику, переключатель скоростей и аккумулятор. Общая сумма ущерба составила 415 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя час этот же кроссовер забронировала девушка, но по понятным причинам уехать не смогла. Девушка попросила техподдержку каршеринга объяснить ситуацию и выслала фото. В компании вызвали на место полицию. Злоумышленники найдены. Им выписали штрафы.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге несколько жителей Москвы устроили пьяные танцы под немецкие марши у каршеринга.

«Несколько молодых людей ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны. При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацисткой Германии», — говорится в публикации регионального главка МВД РФ.

Троих москвичей задержали.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца виновника ДТП с подростками на каршеринге в Москве.

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