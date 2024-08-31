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Подмосковная полиция объявила в розыск дагестанца, избившего таксиста

МВД РФ: избивший водителя такси в Люберцах мужчина объявлен в розыск

Подмосковные полицейские разыскивают злоумышленника, который 30 августа напал на таксиста в Люберцах. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что на улице Инициативной между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в результате которого правонарушитель нанес телесные повреждения таксисту, после чего скрылся. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что мужчина, житель Дагестана, не хотел платить за проезд и ударил таксиста в челюсть. Водитель почувствовал себя плохо, он начал истекать кровью и заехал в припаркованные рядом машины. Пострадавший обратился в полицию.

По данным Telegram-канала Baza, таксист Денис вез дагестанца из Долгопрудного в Люберцы. За проезд злоумышленник должен был заплатить 1800 рублей. Позже выяснилось, что Денис — не первая жертва этого пассажира.

Также сообщалось, что пожилая пассажирка такси в Москве на протяжении минимум двух минут оскорбляла таксиста из-за пропущенного поворота.

На видео с регистратора, установленного в такси, видно, что женщина на переднем пассажирском сиденье начала нецензурно оскорблять водителя за то, что он поехал по показаниям навигатора, пропустив указанный ею поворот.

Водитель при этом продолжал ехать, не вступая в перепалку с пассажиркой. В конечном итоге пожилая женщина вышла из такси, не доехав до места назначения.

Ранее сообщалось, что в России введут новое ограничение на работу мигрантов.

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