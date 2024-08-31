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BYD показал новый хетчбэк Seal 06GT

BYD представила на автосалоне в Чэнду новый хетчбэк Seal 06GT с парящей крышей

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BYD

Компания BYD представила свой новый полностью электрический хетчбэк Seal 06GT на автосалоне в китайском Чэнду. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль создан на основе концепт-кара Ocean-M и построен на платформе BYD e-3.0 Evo. Длина кузова составляет 4630 мм, ширина — 1880 мм, а высота — 1490 мм при колесной базе 2820 мм. Машина интересна отсутствием привычной решетки радиатора, наличием скрытых дверных ручек, а также окрашенными в черный цвет стойками, создающими эффект парящей крыши.

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле. Есть беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов.

Новый BYD Seal 06GT предложат с двигателями мощностью 150-272 л.с. Цены на автомобиль будут начинаться от 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что компания Wuling представила кроссовер Starlight S.

Длина автомобиля составляет 4745 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Потребители могут выбрать один из нескольких цветов кузова. Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым центральным экраном управления и 8,8-дюймовой светодиодной приборной панелью.

Салон поддерживает несколько режимов складывания сидений для комфортного отдыха и путешествий. В частности, можно сделать два спальных места.

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