BYD показал новый хетчбэк Seal 06GT

Компания BYD представила свой новый полностью электрический хетчбэк Seal 06GT на автосалоне в китайском Чэнду. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль создан на основе концепт-кара Ocean-M и построен на платформе BYD e-3.0 Evo. Длина кузова составляет 4630 мм, ширина — 1880 мм, а высота — 1490 мм при колесной базе 2820 мм. Машина интересна отсутствием привычной решетки радиатора, наличием скрытых дверных ручек, а также окрашенными в черный цвет стойками, создающими эффект парящей крыши.

В салоне установлены 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле. Есть беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов.

Новый BYD Seal 06GT предложат с двигателями мощностью 150-272 л.с. Цены на автомобиль будут начинаться от 150 тыс. юаней (1,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Длина автомобиля составляет 4745 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Потребители могут выбрать один из нескольких цветов кузова. Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым центральным экраном управления и 8,8-дюймовой светодиодной приборной панелью.

Салон поддерживает несколько режимов складывания сидений для комфортного отдыха и путешествий. В частности, можно сделать два спальных места.

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