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Россиянам назвали главный недостаток подключаемых гибридов

Автоэксперт Ласьков: при дальних поездках у подключаемого гибрида нет плюсов

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Мария Девахина/РИА Новости

В России продается много гибридных автомобилей, однако покупка моделей подобного типа в некоторых ситуациях не имеет смысла. Об этом сообщает motor.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Дмитрия Ласькова.

«Тем, у кого нет возможности регулярно подключаться к зарядке, гибрид не подходит ввиду невозможности регулярно пользоваться благами электрической составляющей системы. А тем, кто часто ездит на большие расстояния, гибрид бесполезен из-за повышенного расхода топлива, вследствие большей массы электромоторов и батарей, а также более низкого КПД силовой установки в режиме генерации электроэнергии с помощью ДВС.», — сказал Ласьков.

При этом, по его словам, у плагин-гибридов, в отличие от электрокаров, отсутствует быстрая зарядка. Поэтому в путешествии придется потратить на зарядку аккумулятора больше времени, чем впоследствии займет ее разрядка в движении.

До этого стало известно, что концерн Great Wall Motor выведет на российский рынок новый внедорожник Tank 700.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

Автомобиль можно будет купить с гибридной системой Hi4, состоящей из V6 3.0, электромотора и 9-ступенчатой АКП. Суммарная отдача — 422 л.с., запас хода на электричестве — до 95 км. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 10,8 л на 100 км.

Старт продаж Tank 700 в России, предположительно, запланирован на октябрь 2024 года.

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