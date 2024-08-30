Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае показали пятиметровый минивэн BYD с огромным монитором в салоне

BYD представил на выставке в Чэнду минивэн Xia с электромагнитной подвеской

close
BYD

Китайский автопроизводитель BYD представил на автошоу в Чэнду новый большой минивэн Xia. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отличительными особенностями автомобиля стала трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери. Длина автомобиля составляет 5145 мм. Колесная база — 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля.

Китайская новинка оснащается электромагнитной подвеской, которая адаптируется под дорожное покрытие.

Автомобиль получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора, выдающего до 268 л.с.

BYD Xia выйдет на китайский рынок в этом году. Цены будут начинаться от 300 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали о минусах китайского седана Geely Preface.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами