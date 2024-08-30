В автомобилях Lada Vesta обнаружили серьезную проблему с электроникой

У новых автомобилей Lada Vesta выявили проблему с электроникой, которая может привести к пожару в авто. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

»АвтоВАЗ вернул почти все утраченные опции и добавил новые в свой флагман Lada Vesta. После начала выпуска таких автомобилей обнаружилось, что программное обеспечение стало работать некорректно, при снятии клеммы с аккумулятора возможно возгорание автомобиля», — говорится в сообщении паблика.

До этого владельцы автомобилей Lada Vesta NG стали получать уведомления с просьбой посетить дилерский центр Lada для проверки автоматической трансмиссии. В частности специалисты автоцентра проверят уровень масла в китайском вариаторе. Если уровень масла ниже нормы, дилер должен будет снять поддон и проверить наличие стружки (игольчатой формы). В случае ее обнаружения вариатор будет заменен на новый.

Все работы будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Сейчас вариатор на Lada Vesta предлагают только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с важной системой безопасности.