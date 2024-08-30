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В июле россияне потратили рекордную сумму на покупку авто с пробегом

В июле жители РФ потратили на покупку подержанных авто рекордные 620 млрд рублей

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AP Photo/David Zalubowski

В июле 2024 года жители России потратили на покупку подержанных легковых автомобилей 620 млрд рублей, установив новый месячный рекорд за всю историю наблюдений. Об этом сообщает «Автостат».

«Более 90% всех потраченных денег ушло на иномарки с пробегом, которые обошлись россиянам в 564,4 млрд рублей. И лишь примерно 10% – это затраты на покупку б/у отечественных автомобилей (55,6 млрд рублей)» — говорится в сообщении.

Всего за 7 месяцев 2024 года на покупку подержанных легковых машин было потрачено почти 3,8 трлн рублей. Это на 18% больше, чем за период с января по июль 2023 года.

До этого стало известно, что в России самым продаваемым семиместным кроссовером за период с января по июль 2024 года стала модель Chery Tiggo 8 Pro Max.

Так, за семь месяцев 2024 года Chery Tiggo 8 Pro Max разошелся тиражом в 9,6 тыс. единиц. Далее следуют GAC GS8 (6,9 тыс. шт.), Tank 500 (6,7 тыс. шт.) и Lixiang L9 (6,6 тыс. шт.). Замыкает пятерку лидеров Exeed VX (5,2 тыс. шт.).

В топ-10 самых продаваемых семиместных кроссоверов на российском рынке также вошли Geely Okavango, Jetour X90 Plus, Changan CS95, Haval H9 и Lixiang L8.

Ранее сообщалось, что китайский седан Exlantix ES адаптировали для России.

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