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В открытой степи Казахстана танк протаранил легковушку

В Казахстане на пустой дороге танк раздавил Mercedes

Танк раздавил легковой автомобиль в степи на юге Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.

«В открытой степи совершенно неожиданно военный танк сбил легковой автомобиль с водителем из Жамбылской области», — говорится в публикации канала.

Судя по размещенному видео, удар пришелся в водительскую сторону автомобиля Mercedes-Benz. Вся левая часть машины смята. Подоспевшие очевидцы пытаются достать из салона человека. О том, сколько людей пострадало в ДТП, не сообщается.

До этого стало известно, что боевой танк раздавил внедорожник Lada Niva в Белгородской области.

Инцидент произошел в селе Березовка Борисовского района. Танк снес переднюю часть автомобиля. Водитель не выжил.

Судя по фото, после аварии танк проехал еще несколько десятков метров. Машина не подлежит восстановлению.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль полиции снес самокатчика.

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