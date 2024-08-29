Курчанам сделали поблажку по наказаниям с камер ГИБДД

В Курской области штрафы в автоматическом режиме не выносятся. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Все постановления по делам о правонарушениях, которые зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с 6 по 8 августа, прекращены на основании статьи 2.7 КоАП РФ «Крайняя необходимость». С 8 августа постановления по нарушениям данной категории сотрудниками региональной Госавтоинспекции не выносились», — говорится в сообщении представителя МВД РФ.

До этого депутат Госдумы единоросс Султан Хамзаев обратился в Госавтоинспекцию с просьбой отменить штрафы за превышение скорости, выписанные за последний месяц жителям Курской области.

По мнению депутата, после вторжения Украины в Курскую область жители нередко были вынуждены превышать скорость на дорогах, спасая свои жизни. Начисление за это штрафных санкций парламентарий полагает несправедливым, в связи с чем он обратился к начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с соответствующей просьбой.

16 августа с аналогичной инициативой уже выступал «Национальный автомобильный союз» (НАС). В письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева предлагалось отменить все административные штрафы за нарушение ПДД, наложенные должностными лицами органов ГИБДД МВД РФ в Белгородской, Брянской и Курской областях в период с 6 августа 2024 года и до окончания действия режима чрезвычайной ситуации, за исключением дел о нарушениях ПДД, за которые закон определяет наказания в виде административного ареста, лишения специального права и иные, отнесенные к компетенции судей федеральных судов и мировых судей.

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