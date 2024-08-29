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Россиянин пожаловался на коммунальщиков, сливающих мусорный сок во дворе

Россиянин пожаловался на мусоровозы, сливающие мусорный сок около дома

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Мужчина пожаловался на коммунальщиков, загрязняющих двор. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

По его словам, рабочие на мусоровозах повадились сливать грязную воду, которую он называет мусорным соком, прямо на асфальт в процессе уборки отходов.

Он отметил, что из-за этого около мусорных бачков стоит невыносимый запах, который исчезает только после дождя. Жалобы в мэрию и управляющую компанию ни к чему не привели.

До этого стало известно, что в Челябинске на площадке для сбора бытового мусора найдено несколько сотен водительских удостоверений и техпаспортов на автомобили.

Официальные документы с персональными данными граждан неизвестные оставили на контейнерной площадке на Ферросплавной улице. Среди них водительские удостоверения и свидетельства о регистрации на автомобили. На фото было видно, что документы помяты, на многих из них круглые отверстия от дырокола. Тем не менее на них можно было прочитать персональные данные владельцев.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь из автомата около площадки с контейнерами для мусора.

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