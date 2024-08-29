Россиянам назвали самые надежные двигатели Lada

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев в беседе с «Российской газетой» назвал четыре надежных мотора «АвтоВАЗа».

«Открывает наш рейтинг ВАЗ-21129 — шестнадцатиклапанный мотор рабочим объемом 1,6 литра, развивающий мощность 106 л.с. Среди ключевых достоинств стоит отметить долговечный чугунный блок цилиндров, наличие гидрокомпенсаторов и конструкцию поршневой группы, исключающую повреждения при обрыве ГРМ. Производитель заявляет впечатляющий ресурс в четверть миллиона километров», — говорится в сообщении.

Кроме того, надежностью отличается мотор H4M объемом 1,6 литра и мощностью 113 л.с. У него легкий алюминиевый блок, цепной привод ГРМ и он экономичен.

Далее идет двигатель 1,6 литра и мощностью 90 л.с. с индексом ВАЗ-11182. Он отличается сниженным потреблением масла и увеличенным интервалом регулировки клапанов. Его ресурс 200 тыс. километров.

Также в рейтинге есть ВАЗ-21179-77 — форсированная версия 1,8-литрового двигателя мощностью 145 л.с. Он отличается модифицированными распредвалами, высокопроизводительными форсунками и специальными настройками электронного блока управления.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

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