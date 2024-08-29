Известного автоблогера оштрафовали на 416 тысяч рублей за нарушения ПДД

Автоблогера Мишу Литвина оштрафовали на 416 тыс. рублей за 374 нарушения ПДД за последние десять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Все штрафы блогер получил после того, как вернул себе водительские права.

«Документа ютубер лишился в мае 2021 — на четыре месяца за гонки по встречке на своем BMW. Пересдал экзамен и вернул их лишь в 2023-м. И насобирал чуть больше трёх сотен штрафов, 11 из которых (на 15 тыс. рублей) до сих пор не оплатил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Литвинов получил 305 штрафов ГИБДД за превышение скорости, 23 за нарушение правил разметки, 9 за неправильную парковку, 7 за езду без пристегнутого ремня безопасности, 4 за оставление машины в неположенном месте, 2 за нарушение знаков. Кроме того, по одному разу были выписаны штрафы за неоплату парковки, езду по выделенной полосе, неправильное перестроение.

До этого российский футболист Артем Дзюба оплатил более 100 штрафов ГИБДД, которые он получил менее, чем за год.

Большинство штрафов были выписаны за превышение скорости и повторное превышение. Также у Дзюбы были штрафы за езду с непристегнутым ремнем безопасности и за нарушение разметки.

С октября 2023 года форвард оплатил штрафов на 88 тысяч рублей. Последние пять штрафов за нарушение ПДД Дзюба получил 5 августа — за нарушение скорости.

Ранее сообщалось, что автомобиль Элджея получил 52 штрафа за нарушение ПДД.