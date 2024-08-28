В Москве автомобиль полиции снес самокатчика

В центре Москвы автомобиль МВД сбил водителя самоката. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«ДТП произошло на Нижегородской улице. По словам очевидцев, самокатчик двигался по проезжей части на шеринговом СИМ, а потом произошло столкновение с ведомственным автомобилем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самокатчик получил травмы. Судя по фото, после столкновения полицейский автомобиль Toyota Camry не смог сразу остановиться и протащил самокат по дороге. Пострадавшего увезли на скорой в больницу.

До этого на западе Москвы женщина за рулем автомобиля сбила мальчика, переезжавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу.

На опубликованной видеозаписи видно, что автомобиль Nissan Note серого цвета подъехал к пешеходному переходу, повернув направо с перекрестка. В этот момент по «зебре» ехал мальчик на самокате. Автомобиль сбил ребенка, из-за чего тот оказался на капоте. После этого машина проломила ограждение, врезалась в столб и выехала на тротуар. К пострадавшему подбежали прохожие.

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