Россиянам рассказали о минусах внедорожника Jeep Wrangler

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал о минусах подержанного автомобиля Jeep Wrangler.

Так, по его словам, на вторичном рынке можно найти достаточно вариантов Jeep Wrangler стоимостью 1,3 млн рублей. Это будут трехдверные версии из 1990-х годов поколений TJ и YJ. При покупке надо учитывать, что это кабриолет и передвигаться на нем зимой будет холодно.

Некоторым может не понравиться салон — он такой же простой и практичный, как интерьер Lada Niva.

Кроме того, этот внедорожник не подойдет для поездок по городу, на работу и за покупками. Его стихия — это серьезное бездорожье.

До этого Кацубо рассказал, что по цене нового автомобиля «УАЗ Патриот» можно купить подержанный Land Rover Discovery или Mitsubishi Pajero Sport.

На рынке можно найти дорестайлинговую версию Discovery четвертого поколения выпуска 2009-2013 годов. Лучше присмотреться к дизельным вариантам: 2,7 литра мощностью 190 л.с. или 3 литра мощностью 245 л.с. Клиренс машины составляет 240 мм. Эту модель можно назвать универсальной для города, трассы и бездорожья.

Mitsubishi Pajero Sport создан на базе пикапа L200. По цене «Патриота» можно приобрести машину 2010-2015 годов выпуска. Большинство вариантов – с дизельным мотором объемом 2.5 литра и мощностью 178 л.с.

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