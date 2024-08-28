У Lada Vesta выявили серьезную проблему в ходовой части

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию в отношении модели Lada Vesta. Об этом сообщает лада.онлайн.

«Если в автоцентр обратится владелец Весты по несоответствию «нефункциональный шум/гул при движении локализованный в районе ступицы заднего или переднего колеса», специалистом будет произведена замена неисправного подшипника колеса 8450044940 (переднего) / 8460013710 (заднего) на новый подшипник 8450044940 (с датой изготовления 2024г) / 8450043410 соответственно», — говорится в сообщении.

До этого владельцы автомобилей Lada Vesta NG стали получать уведомления с просьбой посетить дилерский центр Lada для проверки автоматической трансмиссии. В частности специалисты автоцентра проверят уровень масла в китайском вариаторе. Если уровень масла ниже нормы, дилер должен будет снять поддон и проверить наличие стружки (игольчатой формы). В случае ее обнаружения вариатор будет заменен на новый.

Все работы будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Сейчас вариатор на Lada Vesta предлагают только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с важной системой безопасности.