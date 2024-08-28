Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский завод Volkswagen выставил на продажу компоненты для несобранных машин

Бывший российский завод Volkswagen распродает комплектующие для несобранных авто

close
100%
«No Limits»' class="item-image" >
Телеграм-канал «No Limits»

Бывший российский автомобильный завод Volkswagen выставил на продажу различные автокомпоненты. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Бывший завод Volkswagen (сейчас АГР) распродает автокомпоненты, из которых когда-то должны были собрать автомобили Volkswagen. В продаже коленчатые валы VAG VW 04E 105 101 BF для двигателя EA211 1.6 MPI. Боковины кузова на Karoq/Taos. Ну, и различная кузовщина на Tiguan», — говорится в сообщении.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

В 2021 году в России было продано 86,1 тыс. новых автомобилей Volkswagen, что на 14% меньше, чем годом ранее. Также жители РФ купили 90,4 тыс. машин марки Skoda (-4%).

Ранее сообщалось, что бывший завод Volkswagen начал выпуск авто в Калуге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами