Российский завод Volkswagen выставил на продажу компоненты для несобранных машин

Бывший российский автомобильный завод Volkswagen выставил на продажу различные автокомпоненты. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Бывший завод Volkswagen (сейчас АГР) распродает автокомпоненты, из которых когда-то должны были собрать автомобили Volkswagen. В продаже коленчатые валы VAG VW 04E 105 101 BF для двигателя EA211 1.6 MPI. Боковины кузова на Karoq/Taos. Ну, и различная кузовщина на Tiguan», — говорится в сообщении.

Концерн Volkswagen объявил об остановке производства автомобилей в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде 3 марта 2022 года. Компания связала решение с нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине. В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

В 2021 году в России было продано 86,1 тыс. новых автомобилей Volkswagen, что на 14% меньше, чем годом ранее. Также жители РФ купили 90,4 тыс. машин марки Skoda (-4%).

Ранее сообщалось, что бывший завод Volkswagen начал выпуск авто в Калуге.