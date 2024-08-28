Россиянам рассказали, почему опасно парковать машину на бордюре

Многие водители ставят машину на бордюр, однако за это автомобилисту грозит штраф. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов ГК «Автодом».

«Правила парковки регулируются КоАП, который предусматривает административный штраф за парковку на тротуаре в размере 1000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа за такое нарушение составляет 3000 рублей», — рассказали в «Автодоме».

По словам экспертов, при наличии таблички 8.6.3 возможен заезд на тротуар и парковка на нем параллельно проезжей части. Табличка 8.6.2 разрешает заехать на бордюр правыми или левыми колесами, 8.6.6 позволяет припарковаться на бордюре задней осью, а 8.6.7 — передней осью перпендикулярно проезжей части.

До этого стало известно, что существуют способы, которые могут помочь переубедить инспектора ГАИ выписывать штраф водителю. О них рассказал журнал «За рулем».

Во-первых, автомобилистам посоветовали всегда обращаться к инспектору на «вы» и никогда ему не «тыкать», в обратном случае гаишник может подумать, что к нему отнеслись неуважительно. Во-вторых, водители имеют право снять на камеру разговор с сотрудником ГАИ, однако обострять ситуацию не рекомендуется. Также инспектор, который действует в рамках закона, не будет бояться съемки. Кроме того, водитель имеет право попросить подождать инспектора, пока он не найдет статью ПДД в интернете. Если ситуация по итогу зашла в тупик, то автомобилист может позвонить в дежурную часть и вызвать ответственного.

Также хорошим способом доказать свою невиновность является фраза «Давайте оформлять протокол». Она может доказать инспектору, что водитель не боится оформить нарушение по всем правилам.

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