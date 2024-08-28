В России стартовали продажи нового российского грузовика

В России начались продажи нового среднетоннажного бескапотного грузовика «Валдай 12». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль «Валдай 12» получил 4,5-литровый 150-сильный турбодизель ЯМЗ-534 и механическую коробку передач.

Есть несколько вариантов длины колесной базы — 3310, 3860, 4710 и 5310 мм. Грузоподъемность шасси — до 8 тонн. Грузовик обзавелся пневмоподвеской, дисковыми тормозами, стабилизаторами поперечной устойчивости, пневматическим приводом и ABS, а также горным тормозом.

До этого на Горьковском автозаводе рядом с цехом, в котором ранее собирали автомобили Volkswagen, был замечен седан Changan Raeton Plus, который станет возрожденным автомобилем «Волга».

Raeton Plus — единственная модель, которую Changan не вывел на российский рынок в 2023 году, хотя собирался это сделать. На таких автомобилях рабочие тренируются в выполнении сборочных операций. Цеха, в которых до 2022 года собирали Volkswagen и Skoda, поддерживаются в рабочем состоянии.

Ранее экс-художник «АвтоВАЗа» представил дизайн «Новой Волги».