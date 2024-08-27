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Россиянам рассказали, как правильно продать автомобиль

Автоэксперт Моржаретто: продавать авто надо со всеми недостатками

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AP Photo/David Zalubowski

При продаже машины некоторые владельцы приводят автомобиль в порядок, в попытке выручить больше денег. Однако это не всегда оптимальное решение. Об этом изданию «Москва 24» заявил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Может получиться, что на ремонт уйдет 300 тысяч рублей, а выручить в итоге получится лишь 200. Иногда лучше продать машину со всеми недостатками и не пытаться скрывать какие-то дефекты. Быть честными с покупателем, указывать на все проблемы», — сказал Моржаретто.

Он также добавил, что, если продавать машину через объявление, владельцу придется тратить время на то, чтобы отвечать на звонки и организовывать показ самому. От этого можно себя избавить, если поручить сделку дилерскому центру, который занимается реализацией подержанных машин.

До этого стало известно, что на российском рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. В среднем он уходит за 30 дней. Цена — 770 тыс. рублей.

Второе место занимают отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно.

Среди лидеров можно отметить выпускавшийся в Узбекистане Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и третье поколение кроссовера Kia Sportage (1,4 млн рублей). Эти машины покупают в среднем за 32 дня.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит подержанных автомобилей.

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