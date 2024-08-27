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Haval начал продавать новый флагманский внедорожник

В Китае начались продажи флагманского внедорожника Haval H9 нового поколения

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Haval

Китайская компания Haval вывела на домашний рынок новое поколение внедорожника H9. Стартовая цена — 206 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации). Об этом сообщает carnewschina.com. Машина будет предлагаться в трех комплектациях.

Длина автомобиля — 5070 мм, колесная база — 2850 мм. Максимальный дорожный просвет составляет 224 мм. Судя по официальным изображениям, очевидной разницы в дизайне между китайской версией автомобиля и моделью для других стран нет. Спереди по-прежнему можно увидеть решетку радиатора, украшенную толстыми горизонтальными хромированными полосами со встроенным в нее логотипом бренда Haval. Не изменилась форма и квадратных фар с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери.

Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 221 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 184 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с девятиступенчатой. Привод исключительно полный.

Ранее россиянам рассказали о минусах китайского кроссовера Haval Dargo X.

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