Россиянам рассказали об опасности езды на авто без колпачков на ниппелях

Езда на автомобиле без колпачков на ниппелях может привести к коррозии металлических деталей вентиля и потере давления в колесах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексея Балашова.

«Езда без колпачков чревата попаданием грязи и влаги, так как ниппель открыт для внешней среды. Грязь, пыль и влага могут попасть внутрь шины, что может вызвать коррозию металлических деталей ниппеля и вентиля. В дальнейшем это приводит к их поломке, и прокачать шину становится невозможно», — сказал эксперт.

Кроме того, открытый ниппель можно повредить при ударе о посторонний предмет, что приведет к утечке воздуха.

Также, открытый вентиль может спровоцировать потерю давления в шине, просто на фоне естественного испарения воздуха.

До этого стало известно, почему автомобиль «ест» резину, может быть несколько.

Одна из них — неправильное давление в шинах. Если давление в шинах слишком низкое или слишком высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Недостаточное давление вызывает износ краев шин, тогда как избыточное, наоборот, приводит к износу центральной части.

Кроме того, на неравномерный износ шин оказывает влияние сход-развал. Если он сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны.

Также, частые резкие старты, торможения, повороты могут значительно ускорить износ шин.

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