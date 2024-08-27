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Цена автомобильной аптечки в России выросла на треть

Автоаптечки подорожали на 28% перед началом действия приказа Минздрава

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Виталий Аньков/РИА Новости

В России за год стоимость автомобильной аптечки выросла на 28%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

«Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа 2023 и 2024 годов. В 2024 году в этот период медианная цена автомобильной аптечки составила 572 руб. Это на 28% выше, чем в то же время в прошлом году. При покупке онлайн медианная цена составила 452 руб. — на 18% больше, чем в августе 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на рост стоимости, число покупок автомобильных аптечек офлайн выросло на 22%.

Эксперты «Платформы ОФД» объяснили рост спроса на автоаптечки в августе предстоящим вступлением в силу нового приказа Минздрава о ее составе.

Изменения Минздрава для водителей по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года. В обновленный состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.

13 мая в социальных сетях появился обширный список лекарственных препаратов, после применения которых водителям запрещено садиться за руль. В список, в частности, вошли популярные лекарства, в которых содержатся ухудшающие внимание седативные и психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт.

В Минздраве заявили, что представленный список не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. В действующем российском законодательстве не содержится положений, которыми устанавливается соответствующий перечень.

Ранее россиянам назвали пять правил питания за рулем.

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