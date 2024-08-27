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Владелица Chery Tiggo 7 Pro Max пожаловалась на проблемы с автомобилем

Shot: владелица Chery Tiggo 7 Pro Max пожаловалась на отваливающиеся двери авто

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Телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Жительница Тюмени пожаловалась на качество приобретенного два месяца назад автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Стоимость автомобиля — 2,5 млн рублей.

«Девушка заметила недочеты только спустя время, когда впервые самостоятельно помыла машину. По ее словам, у авто отошли двери: сверху они были вдавлены, а снизу — выпирали. Владелица авто уверяет, что машина изначально была ненадлежащего качества», — говорится в сообщении.

Кроме того, она обратила внимание на кривые подголовники и треск передней панели при езде, но в автосалоне ей сказали, что это норма.

Отмечается, что представители официального дилерского центра проблему с дверьми решили, однако посоветовали более тщательно осматривать автомобиль перед покупкой.

До этого владельцы автомобилей GAC в России пожаловались на треснувшие во время поездки люки.

По словам владельца, недавно он ехал в Москве по ровной дороге и внезапно услышал странный звук со стороны люка на крыше. Оказалось, что он треснул. Теперь на крыше машины образовалась дыра. С аналогичной проблемой столкнулись и другие владельцы GAC. По данным канала, причиной поломки люка могла стать жаркая погода или сильная тряска.

Ранее сообщалось, что Chery начала продажи в Китае обновленного кроссовера eQ7.

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