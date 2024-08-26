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«Махал руками, останавливал движение»: очевидец — о массовом ДТП под Ставрополем

Житель Ставрополья рассказал, что участники массового ДТП из-за разлива топлива получили ушибы

Массовое ДТП произошло на подъезде к Ставрополю из-за разлива топлива. Очевидец аварии Павел рассказал «Газете.Ru», что из-за скользкой дороги машины врезались друг в друга и в отбойники, люди были напуганы, некоторые получили ушибы.

«Я ехал во встречном направлении, остановился спросить у людей, нужна ли кому помощь. На моих глазах машины продолжали врезаться друг в друга и в отбойники — дорога была очень скользкой. Еще перед этим шел дождь, и с водой топливо растеклось по всей дороге. У людей в основном ушибы были и испуг. Никто не понимал, что происходит. Я и сам не понял, что конкретно произошло, но был очень сильный запах дизельного топлива. Я просил всех уходить с дороги. Машины были повреждены по-разному: некоторые после ДТП не смогли бы уехать своим ходом. Потом я пошел выше махать всем, чтобы остановить движение», — сказал он.

По данным Ставропольской Госавтоинспекции, водитель грузовика Shacman не справился с управлением и задел отбойник, после чего произошел разлив топлива на дорогу. В результате инцидента пострадали пять человек, их осматривают врачи. Как сообщил Telegram-канала Mash, из-за аварии на трассе Ставрополь-Невинномысск образовалась трехкилометровая пробка.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.

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