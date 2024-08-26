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В России появился броневик на основе китайского Tank 500

Российская Armor Group сертифицировала Tank 500, защищенный от гранат и обстрела

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Armour Group

Российская компания Armor Group успешно сертифицировала бронеавтомобиль на основе китайского внедорожника Tank 500, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Автомобиль оснащен скрытой броней собственной разработки Armor Group. От стандартной машины бронированный Tank 500 можно отличить по широкой кайме черного цвета у края бронестекол. Машина защищена по классу Бр4, что подразумевает устойчивость к обстрелу из автоматов АКМ и АК-71, пистолета Ярыгина. Машину проверяли и на устойчивость к подрыву гранат Ф-1 и РГО, а также взрывного устройства на 300 г в тротиловом эквиваленте.

В ходе испытаний защищенный внедорожник прошел испытания в шести проекциях, включая днище и крышу.

До этого стало известно, что у Jetour появился кроссовер с интерактивными задними фонарями.

Ранее стало известно, что Канада введет заградительные пошлины на китайские электромобили.

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