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Канада введет заградительные пошлины в 100% на китайские электромобили

Канадский премьер Трюдо заявил о введении пошлин в 100% на электрокары из Китая

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна введет заградительные пошлины на электромобили из Китая. Они составят 100% стоимости, сообщает cbs.ca.

Дополнительной пошлиной китайские электрокары в Канаде будут облагаться с 1 октября. По словам Трюдо, Канада введет заградительные пошлины, скопировав инициативу США по этому вопросу. Тариф будет применяться к электрическим и некоторым гибридным легковым автомобилям, грузовикам, автобусам и развозным фургонам для служб доставки.

Канадская экономика сильно ориентирована на экспорт и в большой мере зависит от торговли с США, поэтому Оттава внимательно следит за решениями администрации президента США Джозефа Байдена, которая последовательно возводит заградительный барьер для китайских электрокаров, батарей и другой продукции, отмечает Bloomberg.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует создать отдельный суббренд для дорогих автомобилей.

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