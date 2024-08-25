Массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 63-го км МКАД столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

На месте аварии образовалась пробка: по данным Дептранса, движение затруднено на протяжении 3,5 км. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17:30 мск, пробка на внутренней стороне МКАД в районе места аварии растянулась уже на 5,5 км, также затруднен съезд на МКАД с Новорижского шоссе. В 17:36 Дептранс сообщил о восстановлении проезда.

До этого на Волоколамском шоссе в Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль. Аварийные транспортные средства также протаранили автобусную остановку.

Ранее в Башкирии тракторист сбил трехлетнего мальчика, игравшего с сестрой на сельской улице.