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Массовое ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 63-го км МКАД столкнулись 4 автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в сообщении.

На месте аварии образовалась пробка: по данным Дептранса, движение затруднено на протяжении 3,5 км. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 17:30 мск, пробка на внутренней стороне МКАД в районе места аварии растянулась уже на 5,5 км, также затруднен съезд на МКАД с Новорижского шоссе. В 17:36 Дептранс сообщил о восстановлении проезда.

До этого на Волоколамском шоссе в Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль. Аварийные транспортные средства также протаранили автобусную остановку.

Ранее в Башкирии тракторист сбил трехлетнего мальчика, игравшего с сестрой на сельской улице.

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