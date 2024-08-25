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В Москве двое водителей не поделили въезд во двор и открыли стрельбу

«МК»: в Москве произошла стрельба из-за спора о въезде во двор, пострадали двое

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Shutterstock

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба на въезде во двор жилого дома, ранены двое мужчин. О этом сообщает egram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, двое мужчин не поделили дорогу при въезде во двор. В результате возникшего конфликта со стрельбой 48-летний мужчина госпитализирован с ранением в живот. Другой, 22-летний молодой человек, также получил ранение, но отказывается от госпитализации. На опубликованном фото с места происшествия видно, что во дворе многоэтажного жилого дома находятся две машины скорой помощи.

До этого в Москве перекрыли ерекрыли Новосущевский переулок неподалеку от Еврейского музея и центра толерантности для проверки подозрительного предмета. На место прибыли кинологи и специалисты по разминированию.

Ранее в Симферополе трое мужчин избили подростков, попавших мячом по машине одного из нападавших.

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