Тиктокершу Валю Карнавал оштрафовали на 74 тыс. рублей за нарушение ПДД

Тиктокершу Валю Карнавал (Валентина Карнаухова) оштрафовали за нарушения ПДД на сумму 74 тыс. рублей за три месяца, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, Карнаухова приобрела автомобиль BMW M4 в начале мая 2024 года и рассказала об этом в соцсетях. После этого ее 54 раза оштрафовали за превышение скорости, трижды — за проезд по выделенной полосе для общественного транспорта, 9 раз — за несоблюдение требований знаков и разметки. Еще один штраф был наложен за неоплату парковки в центре Москвы.

Общая сумма наложенных на Валю Карнавал штрафов составила 74 тыс. рублей, утверждает Mash.

До этого в Москве два мотоцикла столкнулись с автомобилем и вылетели на автобусную остановку. Авария произошла утром в воскресенье, 25 августа на Волоколамском шоссе.

Ранее в Москве пассажирка набросилась на таксиста с оскорблениями из-за пропущенного поворота и попала на видео.