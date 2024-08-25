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У Еврейского музея в Москве перекрыт переулок из-за сообщения о минировании

В Москве у Еврейского музея перекрыто движение, на место прибыли саперы

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Shutterstock

На северо-востоке Москвы перекрыто движение по Новосущевскому переулку, силовики проверяют информацию о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, проверяется Еврейский музей и центр толерантности из-за обнаружения подозрительного предмета у входа в здание на улице Образцова. Среди прибывших в Новосущевский переулок представителей силовых структур есть кинологи, там же находится автомобиль разминирования. Также видны автомобили скорой помощи и полиции.

До этого в Красноярске водитель BMW на большой скорости съехал с дороги и врезался в здание гипермаркета. По словам очевидцев, в машине находились двое нетрезвых мужчин. Автомобиль от удара опрокинулся.

Ранее в Москве столкнулись два мотоцикла и автомобиль.

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