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В Симферополе трое мужчин избили подростков, попавших мячом по машине

В Крыму трое мужчин избили подростков из-за мяча, попавшего в автомобиль

В Симферополе трое взрослых мужчин избили четверых подростков, игравших в мяч. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Крым» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, нападение произошло 15 августа у дома 110 на улице Киевской. Мужчины стали избивать подростков после того, как они попали мячом в машину одного из нападавших. В результате школьники получили травмы, двое 15-летних мальчиков были госпитализированы.

По факту нападения на подростков написано заявление в полицию. О результатах расследования не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно, что вблизи жилого дома происходит потасовка с участием нескольких человек.

До этого в Москве пассажирка несколько минут оскорбляла таксиста, пропустившего нужный поворот. Ее возмутило, что таксист оправдывал свой маршрут показаниями навигатора.

Ранее в Башкирии тракторист наехал на трехлетнего мальчика, игравшего со старшей сестрой на сельской улице.

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