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Поезд протаранил Toyota в Калининградской области, пострадали двое

В Калининградской области поезд врезался в Toyota на переезде, пострадали двое

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Приморске Калининградской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Водитель и пассажир Тойоты были госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», — отмечается в сообщении полиции.

Авария произошла около 10 часов утра. По предварительной информации, водитель Toyota выехал на рельсы под запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали мужчина и женщина, уточняет Telegram-канал Amber Mash. На опубликованном фото с последствиями ДТП видно, что автомобиль после аварии лежит на боку. У него сильно деформирован кузов, разбит багажный отсек.

Ранее в Башкирии тракторист наехал на трехлетнего мальчика, который играл с сестрой на сельской улице.

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