На севере Москвы два мотоцикла столкнулись с машиной и врезались в остановку

На Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух мотоциклов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Волоколамском шоссе в районе д. 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон, который был пуст», — отмечается в сообщении.

Движение в районе места аварии затруднено. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда проблемного участка. По данным сервиса «Яндекс.Карты на 11:45 мск, на Волоколамском шоссе в районе места аварии по направлению в центр города наблюдается пробка длиной около километра.

До этого в Красноярске водитель BMW на большой скорости протаранил стену гипермаркета. Момент ДТП попал на видео. Автомобиль в результате аварии опрокинулся, в нем сработали подушки безопасности. Сообщается, что в BMW находились двое пьяных мужчин.

Ранее в Башкирии тракторист наехал на трехлетнего мальчика, игравшего с сестрой на сельской улице.