Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На севере Москвы два мотоцикла столкнулись с машиной и врезались в остановку

В Москве два мотоцикла протаранили автобусную остановку при массовом ДТП

close
100%
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На Волоколамском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух мотоциклов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Волоколамском шоссе в районе д. 15/22 произошло столкновение двух мотоциклов и автомобиля с дальнейшим наездом на остановочный павильон, который был пуст», — отмечается в сообщении.

Движение в районе места аварии затруднено. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда проблемного участка. По данным сервиса «Яндекс.Карты на 11:45 мск, на Волоколамском шоссе в районе места аварии по направлению в центр города наблюдается пробка длиной около километра.

До этого в Красноярске водитель BMW на большой скорости протаранил стену гипермаркета. Момент ДТП попал на видео. Автомобиль в результате аварии опрокинулся, в нем сработали подушки безопасности. Сообщается, что в BMW находились двое пьяных мужчин.

Ранее в Башкирии тракторист наехал на трехлетнего мальчика, игравшего с сестрой на сельской улице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами