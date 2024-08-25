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В Башкирии тракторист наехал на трехлетнего ребенка, игравшего с сестрой на улице

В Башкирии пьяный тракторист в вечернее время сбил трехлетнего ребенка

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В селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии нетрезвый тракторист наехал на трехлетнего ребенка, сообщается в Telegram-канале главы республиканской Госавтоинспекции Владимира Севастьянова. ДТП произошло вечером, после 21 часа.

«По имеющейся информации, мальчик играл на улице вместе со своей старшей сестрой. Ребенок получил тяжелые травмы. В настоящее время за его жизнь борются врачи», — отмечается в сообщении.

Управлявший трактором МТЗ-80 55-летний мужчина задержан. Освидетельствование показало, что он был пьян: зафиксирован показатель в 0,869 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Также оказалось, что тракторист не имел права управления техникой, а сам трактор с ковшом на передней части не стоит на учете, и на него нет никаких документов.

Ранее в Москве произошла массовая авария с участием грузовиков.

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