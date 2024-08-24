На Крымском мосту возобновили движение транспорта

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к сооружению.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Сообщение опубликовано в 22:19 мск.

Инфоцентр сообщал о перекрытии движения по Крымскому мосту в 24:34. Тех, кто находился на нем или в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытий не уточнялись.

22 августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки. На случай увеличения времени досмотра на транспортных подходах к мосту развернута необходимая инфраструктура.

Ранее российские силы ПВО отразили удар ракет ATACMS по Крымскому мосту.