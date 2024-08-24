Дрон ВСУ взорвал легковой автомобиль в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода», — заявил Гладков.

По его словам, мужчине оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Автомобиль сильно пострадал. У него выбиты стекла, поврежден кузов и пробиты шины.

До этого стало известно, что в России создадут новый легкий военный автомобиль «Витязь», оснащенный системой РЭБ «Волнорез». Машина будет отправлена в зону спецоперации (СВО).

В основе автомобиля лежит платформа отечественного внедорожника УАЗ 469. Вместо бензинового мотора установлен дизельный силовой агрегат. На машину могут быть установлены зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании.

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