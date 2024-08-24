Движение автотранспорта на Крымском мосту перекрыли

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли днем 24 августа. Об этом сообщалось в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», однако позже сообщение было удалено.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан и туристов просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

При этом в 13:00 сообщалось, что с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Движение по Крымскому мосту также перекрывали 22 августа. Причина не называлась.

В тот же день в ФСБ сообщили о задержании в Крыму троих агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о российской армии. Среди них — два гражданина России и один молдаванин. Известно, что как минимум один из задержанных прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучался выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

Ранее сообщалось, что один из крымских портов переведут в федеральную собственность.