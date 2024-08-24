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В Москве появятся новые выделенные полосы

С 14 сентября в трех округах Москвы появятся новые выделенные полосы

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Depositphotos

В трех округах Москвы с 14 сентября 2024 года заработают новые полосы для движения городского общественного транспорта. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства столицы.

«Выделенные полосы пройдут по Театральному проезду, Большому Москворецкому мосту, улице Земляной Вал, появятся у станции метро «Говорово», на Дмитровском шоссе (в районе МКАД), на Осташковском шоссе (за МКАД) и на Рябиновой улице», — говорится в сообщении.

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с введением новых выделенных полос, время в пути для пассажиров сократится в три раза.

До этого стало известно, что в России собираются массово устанавливать камеры наблюдения на железнодорожных переездах из-за роста ДТП. Соответствующие поправки подготовил Минтранс. Ведомство хочет расширить комплексы фото- и видеофиксации.

На данный момент камеры устанавливаются на переездах при условии, что на месте за последние три года произошло не менее двух аварий. При этом в них должны были пострадать более пяти человек (или получить травмы, несовместимые с жизнью). Минтранс собирается внести правки, которые позволят устанавливать камеры на переездах, где за три года произошла хотя бы одна авария вне зависимости от количества пострадавших.

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