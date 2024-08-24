Владельцы Lada Vesta и XRay начали дорабатывать свои автомобили

Владельцы Lada Vesta и XRay начали устанавливать на свои машины дефлекторы обдува от автомобилей Volkswagen Passat для улучшения микроклимата в салоне. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

«На Lada Vesta, XRay и Largus в системе вентиляции салона реализована подача воздуха для пассажиров заднего ряда. Воздуховоды располагаются под передними сиденьями и потоки воздуха направлены в ноги задних пассажиров. Установите дефлекторы в задней стенке тоннеля, чтобы потоком воздуха можно было управлять», — говорится в сообщении.

Для доработки конструкции своего автомобиля автор идеи приобрел специальные гофры, а также дефлекторы обдува задних пассажиров от Volkswagen Passat B8.

Отмечается, что после монтажа дефлекторов, поток воздуха можно направлять на тело или лицо. Кроме того, кондиционер стал лучше охлаждать воздух в задней части машины.

До этого стало известно, что в Белоруссии появилась «народная» спецверсия Lada Vesta, которую продают дешевле, чем в РФ.

Особая Vesta продается под названием Special Edition. Она оснащается 1,6-литровым мотором на 106 л.с., подушками безопасности, кондиционером, электроприводом зеркал и пр. Издание предполагает, что эта версия идентична комплектации Comfort'24 для отечественного рынка. Но в РФ модель продают за 1,5 млн рублей, то есть на 300 тыс. дороже, чем в Белоруссии.

Минский дилер рассказал, что все авто в версии Special Edition уже разобраны, но можно оставить заказ на экземпляры, которые поступят до конца июля.

Ранее сообщалось, что у Lada Vesta нашли серьезный дефект лобового стекла.